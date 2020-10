Thiago Galhardo valoriza a boa situação do Inter e não se preocupa com tabus

O empate do Internacional contra o rival Grêmio, por 1 a 1, neste sábado, na arena gremista, ainda não derrubou vários tabus favoráveis ao adversário, como a série invicta de 11 jogos, seis delas neste ano. Mas, para o atacante Thiago Galhardo, o resultado foi positivo em vários aspectos.

"Primeiro porque nós fizemos uma grande partida. Mesmo com um jogador a menos (Musto foi expulso) nós soubemos controlar bem o jogo, sem ter algum perigo grande lá atrás. Eu mesmo tive três oportunidades e só aproveitei uma", disse o joagdor.

Leia Também Inter quebra jejum de gols no Gre-Nal, mas só empata e segue sem ganhar clássicos

Ele também colocou em dúvida o gol do rival, marcado por Pepê após um passe de Diego Souza. "Acho que o Diego fez falta e desequilibrou a marcação no lance anterior e daí saiu o gol deles", apontou o atacante, que marcou seu oitavo gol de pênalti nesta temporada, na qual já balançou as redes 15 vezes. Ele é o artilheiro do Brasileiro com 10 gols.

O líder colorado não deu importância ao fato de não ter vencido o rival, dando valor às situações favoráveis do Internacional em todas as três competições que disputa no momento. "Nós estamos muito bem na Libertadores, praticamente classificados, vamos entrar nas oitavas da Copa do Brasil e continuamos na vice-liderança do Brasileiro. Este negócio de invencibilidade não importa para nós."

Além disso, Thiago Galhardo vê condições do time manter o seu ritmo e melhorar na sequência da temporada. "Temos que manter este ritmo e melhorar ainda mais. Este empate nos dá mais confiança para seguir em frente."