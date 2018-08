Thiago Galhardo vê sequência difícil como chance de volta por cima para o Vasco

Com a semana livre para treinamentos, o Vasco se prepara para enfrentar o São Paulo, neste domingo, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vindo de dois resultados adversos - um pela Copa Sul-Americana e outro pelo Brasileirão -, o time carioca quer dar a volta por cima e se recolocar próximo da zona de classificação à Copa Libertadores.

Diante do São Paulo, a comissão técnica comandada por Jorginho contará com o retorno de jogadores importantes. Um deles é o meia Thiago Galhardo, que volta a ficar à disposição após cumprir suspensão automática no último final de semana contra o Corinthians, em Brasília.

"É bom ter uma semana livre antes de uma maratona grande de jogos importantes. Se conseguirmos a classificação na Sul-Americana, algo que acreditamos bastante, vamos ficar até o mês de setembro tendo partidas no meio e no final da semana. Além disso, estamos vindo de duas derrotas e vamos utilizar esse tempo para trabalhar, corrigir os nossos erros. Todo mundo está focado e disposto a fazer uma grande semana. Queremos chegar no Morumbi e conquistar um grande resultado", afirmou Thiago Galhardo.

Quando se refere a uma sequência de partidas difíceis, Thiago Galhardo não fala da boca para fora. Além do São Paulo, atual vice-líder do Brasileirão, o Vasco irá enfrentar o Palmeiras, que está na briga por uma vaga na Libertadores, e a LDU, do Equador, precisando reverter uma desvantagem de dois gols para se classificar às oitavas de final da Sul-Americana. Tudo isso em um intervalo de sete dias.

"É uma sequência difícil, sem dúvidas, mas se conquistarmos bons resultados iremos aumentar nossa moral e encarar os próximos desafios com mais confiança. Vamos tratar esses três próximos jogos como finais. Teremos duas partidas fora de casa contra equipes que estão brigando na parte de cima da tabela, sendo que o São Paulo passa por um grande momento desde que voltou da Copa do Mundo. Ainda não vencemos um jogo fora e precisamos pontuar jogando longe da nossa casa", declarou o meia, que espera se firmar de vez entres os titulares durante esse período.

"Eu estou em busca de uma sequência de partidas desde que cheguei. Tenho trabalhado para isso. Com o (ex-técnico) Zé Ricardo, na hora que iria ter essa sequência, tive alguns problemas como lesão e suspensões. Dessa vez, com o Jorginho, consegui ajudar o time contra o Grêmio, tive a oportunidade de jogar em Quito e acredito que fiz uma boa partida, não apenas pelo gol. O meu grande objetivo no momento é seguir contribuindo para o fortalecimento do coletivo para que o nosso time reencontre o caminho das vitórias", concluiu Thiago Galhardo.