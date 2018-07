Thiago Heleno busca final de ano mais feliz no Palmeiras

"Não estamos preocupados se vamos ou não atrapalhar os nossos rivais. Queremos vencer por nós mesmos e terminar o ano com um pouco de alegria. Sabemos que o ano foi frustrante, não conquistamos nada, e jogar com o objetivo de vencer esses dois clássicos, pelo menos, daria um final de ano um pouco mais feliz e digno", declarou Thiago Heleno.

Caso vença o São Paulo neste domingo, no Pacaembu, o Palmeiras pode praticamente tirar o rival da briga pela vaga na Libertadores. Uma vitória diante do Corinthians, também no Pacaembu, na última rodada, pode atrapalhar o adversário, que briga pelo título do Brasileirão. Mesmo assim, Thiago Heleno garantiu que só pensa em vencer para levantar o astral dentro do clube.

Outro objetivo do jogador é confirmar os bons números da defesa palmeirense. Apesar da campanha ruim no Campeonato Brasileiro, no qual é apenas o 12º colocado, com 46 pontos, o time tem a terceira melhor defesa da competição, com 39 gols sofridos. Líder da tabela, o Corinthians levou 36 gols, enquanto o segundo colocado Vasco sofreu 38.

"Acho que alguma coisa boa ficou. Trocava tudo isso por títulos, mas, já que não conquistamos nada, pelo menos conseguimos manter uma boa média ali atrás. O mérito, no entanto, não é só dos zagueiros, mas de todo o time. O Palmeiras tem um estilo de jogo que marca forte, não dá espaços, e isso beneficia os defensores", avaliou Thiago Heleno.

No entanto, o próprio Thiago Heleno pode ser desfalque diante do São Paulo. Ele não treinou na última quinta-feira, com dores no pé, e ainda será reavaliado pelos médicos. O também zagueiro Maurício Ramos também é dúvida para o clássico, pois se recupera de uma lesão muscular na coxa direita.