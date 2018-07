Thiago Heleno é inscrito e reforça Atlético-PR na Libertadores

O Atlético Paranaense ganhou um reforço importante para enfrentar o Deportivo Capiatá, nesta quarta-feira, na Arena da Baixada, pela terceira fase preliminar da Copa Libertadores. O zagueiro Thiago Heleno foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e está liberado para atuar.

O defensor está no clube desde a temporada passada, mas ficou sem contrato no fim do ano. Ele só renovou seu contrato em 12 de janeiro. Mesmo assim, há mais de um mês. E só nesta terça-feira o zagueiro foi regularizado, perdendo a primeira fase preliminar, quando o Atlético eliminou o Millonarios, da Colômbia.

Liberado, Thiago Heleno deve entrar no lugar de Wanderson para ser titular na quarta. Assim, o técnico Paulo Autuori fica com apenas uma dúvida: o meia Carlos Alberto não participou do treinamento desta terça-feira e poderá ser substituído por Felipe Gedoz. Já o meia João Pedro deve ficar como opção no banco de reservas após se recuperar de lesão.

O Atlético-PR deve entrar em campo nesta quarta-feira, às 21h45, com a seguinte formação: Weverton; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno e Sidcley; Otávio, Lucho González, Carlos Alberto e Nikão; Pablo e Grafite.