Thiago Heleno espera reconquistar espaço no Palmeiras

"O Henrique e o (Leandro) Amaro começaram o ano muito bem e fico muito feliz por isso. Também tem o Maurício Ramos e o Román. Não vai ser fácil. Tenho consciência que vou ter que começar do zero para reconquistar meu espaço. Mas todos aqui são companheiros e não existe essa coisa de ser titular ou reserva", declarou.

Titular absoluto no ano passado, o zagueiro sabe que perdeu espaço com a lesão. Apesar de já estar recuperado ele deve demorar a voltar a campo, já que não participou normalmente da pré-temporada e precisa melhorar a forma física.

"É óbvio que estou muito atrás dos outros. São mais de dois meses sem jogar e, nesse período, só fiz fortalecimento e fisioterapia. Procurei fechar a boca um pouco. Mas é um passo de cada vez. Vou me esforçar ao máximo para voltar em meados de março", afirmou.

Thiago Heleno ainda explicou que sua rápida recuperação aconteceu porque ele seguiu "à risca" as determinações do departamento médico. "Eu segui à risca tudo o que departamento médico e os fisioterapeutas pediram. Me cuidei nas férias e não sinto mais nenhum tipo de dor. Estou feliz só pelo fato de voltar ao convívio com meus companheiros", comentou.