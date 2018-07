Thiago Heleno revela boa recuperação no Palmeiras

SÃO PAULO - Após realizar cirurgia nos dois pés no dia 12 de dezembro, o zagueiro do Palmeiras, Thiago Heleno, foi liberado para voltar aos treinos físicos nesta semana. Feliz com a boa recuperação que tem feito até agora, o jogador já projeta seu retorno ao time daqui um mês, um pouco antes do prazo inicialmente estipulado pelos médicos.

"A recuperação está boa. Creio que no dia 15 ou 20 de março estou voltando", afirmou Thiago Heleno, que, antes de passar pela cirurgia no final do ano, foi titular da zaga palmeirense em boa parte da temporada passada.

Durante a recuperação de Thiago Heleno, o técnico Luiz Felipe Scolari tem escalado a zaga com Henrique e Leandro Amaro. E a dupla tem dado conta do recado, ajudando o Palmeiras a liderar o Campeonato Paulista depois de sete rodadas disputadas.

Por isso mesmo, Thiago Heleno prevê uma disputa dura pela vaga de titular quando estiver à disposição de Felipão. "A zaga está bem. Voltar ao time neste momento é melhor. Mas vou brigar pela posição com lealdade, sei que meus concorrentes estão bem", contou o zagueiro.

Nesse período, inclusive, ele ganhou mais um concorrente, com a contratação do zagueiro paraguaio Román, que ainda não estreou com a camisa palmeirense. Mas Thiago Heleno garante estar concentrado agora apenas na sua recuperação, trabalhando forte para voltar o quanto antes. "O pior já passou e estou animado para voltar", avisou.