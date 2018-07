Thiago Heleno vai fazer nova cirurgia no pé no Palmeiras

Em dezembro de 2011, Thiago Heleno realizou cirurgia nos dois pés em razão de uma metatarsalgia (dor na parte frontal dos ossos metatarsos) e tinha a expectativa de voltar aos gramados no próximo mês. "O prazo inicial do retorno dele era no final do mês de abril. Com a cirurgia, pode ser que atrase em uma semana ou dez dias", esclareceu o médico Rubens Sampaio.

O médico palmeirense explicou que Thiago Heleno vai realizar a cirurgia porque a placa colocada em um dos pés passou a incomodá-lo. Após a operação, o zagueiro precisará de dez dias de repouso domiciliar antes de voltar a trabalhar na Academia de Futebol.

"Ele colocou duas placas na parte inferior dos dois pés, mas a placa colocada no pé direito passou a incomodar em razão do corte que foi feito no osso do pé. Era algo que já prevíamos e podia acontecer. Marcamos a cirurgia para a retirada desta placa", disse Sampaio.