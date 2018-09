Thiago Larghi diz que escalação do Cruzeiro não afeta o Atlético-MG

O técnico Thiago Larghi afirmou que o mistério na escalação do Cruzeiro para o clássico de domingo, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, não influencia na preparação do Atlético Mineiro. De acordo com o treinador, a equipe comandada por ele trabalha para jogar sempre da mesma forma, seja qual for o adversário.

"A gente tem uma ideia clara do nosso jogo, então a gente sabe que tem de defender bem e atacar bem. Sempre com a máxima eficiência. Se a gente fizer isso bem, vamos impor o nosso jogo, independentemente do adversário. Sabemos que o plantel deles tem qualidade. Seja o time titular ou reserva, a gente tem de tratar com o mesmo respeito e a mesma seriedade", comentou o técnico nesta sexta-feira, após treino da equipe na Cidade do Galo.

Para Larghi, a tendência é que cada vez mais o Atlético-MG mostre um padrão de jogo definido. "Isso a gente também espera que aconteça. Com os jogos e treinamentos, o time vai evoluindo. A gente vai melhorando a parte ofensiva e defensiva. Nessa última fase, a gente está falando bastante da questão defensiva e o time vem progredindo. Com as dificuldades que existem no campeonato, porque sempre são jogos difíceis", analisou Larghi.

O treinador não divulgou a escalação para o duelo contra o Cruzeiro e explicou o porquê de fazer alguns treinos fechados. "A gente vai deixar para decidir a equipe na hora do jogo. No treino fechado, existe o fator de concentração, em que a gente pede que o jogador esteja mais atento, que a gente pode fazer um treino mais privado, com o nível de atenção lá em cima. O tempo sempre é curto, por isso a gente procura otimizar esse tempo. Mas também vamos promover treinos abertos, como vocês da imprensa já acompanharam antes", justificou.

Um reforço importante, mesmo que não tenha sido confirmado como titular no clássico, é o atacante colombiano Yimmi Chará. "Ele voltou bem da seleção dele, participou do primeiro jogo dos dois amistosos da Colômbia. Fez um gol e ajudou na vitória (por 2 a 1, contra a Venezuela), no segundo ele não jogou. Serviu para ele descansar, porque, desde a chegada dele aqui, vinha atuando direto. É um jogador que dá bastante verticalidade ao nosso time", afirmou Larghi.