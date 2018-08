Thiago Larghi indica Atlético-MG para encarar Inter com duas novidades

O técnico Thiago Larghi indicou no treino desta quinta-feira o time do Atlético-MG que deve entrar em campo para enfrentar o Internacional na segunda-feira, às 20h, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Poupado por desgaste muscular do empate contra o Bahia por 2 a 2 na última rodada, Leonardo Silva voltará ao time titular no lugar de Gabriel e formará dupla com Iago Maidana. Outra mudança deve acontecer na lateral esquerda. O jovem Carlos Gabriel foi testado na vaga então ocupada pelo zagueiro Juninho.

Existe a possibilidade de o titular da posição, Fabio Santos, se recuperar do entorse no tornozelo esquerdo até a data da partida. Mas, caso isso não aconteça, Carlos Gabriel disse que está pronto para entrar em campo.

"Estou esperando minha chance e trabalhando firme para, quando ela chegar, poder aproveitar da melhor maneira possível. Então, se eu entrar no time, vou dar meu melhor para ajudar o time e encarar como a oportunidade da minha carreira, que está apenas começando", disse.

Se não houver nenhuma novidade no final da semana, a tendência é que o Atlético entre em campo com: Victor; Patric, Léo Silva, Maidana e Carlos Gabriel (Fabio Santos); Zé Welison, Galdezani, Elias, Luan e Chará; Ricardo Oliveira.