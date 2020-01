Thiago Maia escolhe música e avisa: 'Bola passa, jogador, não'

O volante Thiago Maia foi apresentado oficialmente, nesta quinta-feira, como o mais novo reforço do Flamengo. O jogador, de 22 anos, que pertence ao Lille, da França, chega por empréstimo até o fim do ano.

"Eu estou muito feliz, não vejo a hora de estar no Maracanã com a nação cantando, empurrando. Eu, que já joguei contra, imagino como deve ser jogando a favor. Será um sonho realizado", completou o atleta, durante entrevista no Ninho do Urubu.

Bem-humorado, Thiago Maia, natural de Boa Vista, Roraima, revelou seu lado flamenguista, graças à influência do pai. "Isso vem de berço. Tenho um tio que até a cueca é do Flamengo. Peguei paixão pelo Flamengo. É a realização de um sonho mesmo. Falo do fundo do meu coração: estou muito feliz por estar aqui."

O meio-campista já demonstra ansiedade para vestir pela primeira vez a camisa rubro-negra e até escolheu uma música, que espera ouvir dos torcedores durante os jogos. "Eu sempre te amarei, onde estiver estarei, oh meu Mengo."

Apesar de ser um primeiro volante de origem, Thiago Maia afirmou não ter preferência para entrar na equipe de Jorge Jesus. "No meu antigo clube, eu estava treinando mais de lateral. Foi uma boa para mim. No começo achava que estava me prejudicando, depois aceitei. Minha posição de origem é primeiro volante. O cão de caça. Passa a bola, mas o jogador fica no chão (risos)."

Thiago Maia é o quarto reforço anunciado oficialmente pelo Flamengo. Os outros foram Gustavo Henrique, Michael e Pedro Rocha. O próximo deverá ser o atacante Pedro, cuja contratação também foi revelada nesta quinta.