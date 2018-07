Thiago Maia 'estranha' vaias, mas minimiza e promete reação no Santos

Depois de duas derrotas consecutivas na Vila Belmiro, a torcida do Santos perdeu a paciência e vaiou a equipe após a queda por 1 a 0 diante da Ferroviária, no último sábado. O comportamento causou surpresa nos jogadores, principalmente aqueles que vivem a rotina do clube já há alguns anos, como o volante Thiago Maia.

"Achamos estranhas as cobranças, críticas e vaias durante o jogo. Logo a torcida do Santos, que sempre tem paciência, ainda mais com os jogadores mais novos. Mas eles estão no direito, querem ver alegria, gols e raça. Deixamos um pouco a desejar", declarou nesta segunda-feira.

Thiago Maia foi revelado nas divisões de base do Santos e estreou como profissional no dia 25 de outubro de 2014. Naquela mesma semana, a equipe perdeu duas vezes seguidas na Vila Belmiro, o que só voltou a acontecer agora, com as quedas diante de São Paulo e Ferroviária pelo Paulista.

"Temos que ver o que erramos. Perdemos o clássico, depois mais um jogo, mas não temos que ter dúvidas sobre o grupo. Tenho certeza que temos a confiança do torcedor e do Dorival. Temos que ter união, vamos reverter esta situação. Quando começarmos a ganhar, embalar, vamos até o final", garantiu o volante.

O Santos terá a chance de se recuperar nesta terça-feira, quando visita o Ituano no Novelli Júnior, pelo Campeonato Paulista. A próxima partida na Vila Belmiro acontecerá no sábado, contra o Botafogo, novamente pelo Estadual.