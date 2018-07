Thiago Maia exibe confiança no Santos: 'Time pode jogar bem em qualquer lugar'

Eliminado precocemente no Campeonato Paulista, nas quartas de final, o Santos sabe que precisa dar uma resposta rápida ao seu torcedor, para evitar o risco de entrar em crise. O próximo desafio, porém, não será fácil, pois o time vai visitar o Independiente Santa Fe na quarta-feira, em Bogotá, pela Copa Libertadores. O volante Thiago Maia reconhece o peso do desafio, mas exibe confiança na recuperação da sua equipe, garantindo que não vai sentir o desconforto de atuar como visitante.

"Sabemos que será um jogo difícil, mas nosso time tem capacidade de jogar bem em qualquer lugar, não importando o nível de dificuldade. Teremos mais garra do que já temos tido. Acredito que podemos sair de lá (Colômbia) com um resultado positivo", comentou, ao site oficial do Santos.

Até agora, o clube faz boa campanha no Grupo 4, na liderança da chave com quatro pontos somados em dois jogos. Uma vitória como visitante, portanto, poderá encaminhar a classificação do Santos às oitavas de final da Libertadores, ajudando o time a ficar um pouco mais perto de confirmar o discurso adotado após a eliminação para a Ponte Preta, de que o time poderá ter grandes conquistas na sequência da temporada.

"Sei também que grandes coisas estão nos esperando neste ano. Acredito nos poderes de Deus e nos do nosso time para enfrentar o que vem pela frente. Minha primeira obrigação é não deixar o adversário chegar ao nosso gol, mas quem sabe Jesus possa me abençoar com mais uma oportunidade para marcar. Vamos trabalhar para que tudo dê certo", afirmou.

Após a eliminação no Paulistão, o elenco do Santos se reapresentou nesta quarta-feira no CT Rei Pelé. O time volta a treinar no local nesta quinta, a partir das 9h30.