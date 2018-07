Thiago Maia lamenta derrota do Santos em casa: 'Não pode acontecer novamente'

A segunda derrota consecutiva em pleno estádio da Vila Belmiro incomodou o elenco do Santos. Neste sábado, após a surpreendente vitória da Ferroviária por 1 a 0, Thiago Maia revelou toda a sua frustração com o desempenho da equipe. "Temos de formar um pouco mais. O que aconteceu aqui hoje (sábado) não pode acontecer novamente. A torcida está na obrigação de cobrar", comentou o volante, aprovando as vaias recebidas pela equipe após o término do jogo.

Apesar de frustrado, Thiago Maia enalteceu o elenco e garantiu que o time tem condições de se recuperar no Campeonato Paulista. "Acho que a gente tem de estar preparado para tudo. Infelizmente perdemos. Temos de treinar agora e ver onde erramos. Nosso time, apesar de ser novo, já é maduro", completou.

A Ferroviária, por outro lado, festejou muito a sua primeira vitória na competição. E, para o meia Alan Mineiro, ela tem relação direta com a estreia do novo treinador da equipe, PC Oliveira, que também é o atual comandante da seleção brasileira de futsal.

"O PC estuda o futebol. Passou tranquilidade pra gente. Ele tem uma experiência muito grande. Escalou nossa equipe no primeiro tempo para segurar o Santos", contou Alan Mineiro. "Foi tudo dentro do roteiro. É uma vitória muito importante".