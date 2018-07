Thiago Maia quer usar folga na tabela para ficar 100% no Santos

A paralisação do Campeonato Brasileiro para a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo pode ser boa para alguns jogadores conseguirem descansar e ganhar novo fôlego para a reta final da temporada. É o caso, por exemplo, do volante Thiago Maia, um dos jogadores mais regulares do time Santos e que, embora tenha apenas 18 anos, têm apresentado um nível de desgaste bastante alto.

"Acho fundamental esse descanso. Precisamos do corpo e descansar é fundamental. Graças a Deus temos essa folga e dará para ter uma recuperação melhor", comentou o volante, que se desgastou bastante na partida contra o Joinville, pelo fato do gramado estar muito pesado devido as sucessivas chuvas que caíram em Santa Catarina.

Enquanto o corpo descansa, a mente já começa a planejar a partida contra o Flamengo, dia 19, na Vila Belmiro. "Temos de descansar, porque temos um jogo difícil contra o Flamengo. Felizmente, ainda estamos no G-4. Claro que não saímos com a vitória (contra o Joinville), mas com o empate, nos mantivemos entre os quatro primeiros", destacou.

Após dois dias de folga, o elenco do Santos se reapresenta na tarde desta quarta-feira, no CT Rei Pelé. Neste período, o técnico Dorival Júnior não poderá contar com quatro importantes titulares por causa de convocações para seleções brasileiras. O time principal tirou o meia Lucas Lima e o atacante Ricardo Oliveira enquanto a equipe olímpica está com o lateral-esquerdo Zeca e o atacante Gabriel.