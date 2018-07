Thiago Maia rejeita propostas e diz que se sente em casa no Santos

O presidente do Santos, Modesto Roma Júnior, disse algumas vezes que a grande contratação da equipe seria manter os principais jogadores, entre eles, o volante Thiago Maia, que era cobiçado por vários clubes e acabou renovando seu vínculo até junho de 2019. O atleta de 18 anos assegura que um dos motivos que lhe fez permanecer é o fato de se sentir em casa.

“Todo jogador que tiver proposta não vai sair, porque o Santos é a casa de todo mundo. Eu vou ficar e me sinto bem à vontade para jogar. Aqui é minha casa”, disse o volante, que dentre outros clubes, esteve nos planos do Palmeiras.

Thiago Maia exemplifica o bom ambiente lembrando que Paulinho, recém-contratado do Flamengo e titular nas primeiras três rodadas do Paulista, contou que se sente cada dia melhor no clube.

“O Paulinho me falou na concentração que se adaptou em dois dias e que não teve isso nos outros clubes em que ele jogou. Acho que ele já encaixou (no time). Vem treinando forte, jogando e mostrando trabalho”, disse o jogador.