Thiago Maia sofre corte profundo na perna e desfalca o Flamengo na Supercopa

O treino do Flamengo nesta segunda-feira ficou marcado por uma grave lesão na perna de Thiago Maia. O volante disputou uma bola com mais força contra um companheiro e acabou com um profundo corte na canela. Foi encaminhado ao hospital, passará por procedimento cirúrgico e não encara o Atlético-MG, domingo, na decisão da Supercopa do Brasil, em Cuiabá.

"O atleta Thiago Maia sofreu uma ferida corto-contusa na perna esquerda durante o treino desta segunda-feira. Seguiu para o hospital e será submetido a debridamento cirúrgico com antibioticoterapia e exames complementares", informou o clube.

Leia Também Flamengo goleia o Nova Iguaçu em noite de gala de Arrascaeta no Carioca

A lesão é um corte profundo no qual o osso fica exposto, apesar de não ter fratura na perna. E o processo cirúrgico consiste em uma limpeza no local e a retirada de tecido necrosado e evitar infecção.

Thiago Maia fará tratamento com antibióticos para amenizar a dor e se ausentará dos gramados por um longo período até o local da ferida cicatrizar. O corte foi bastante profundo e deixou companheiros impressionados.

O técnico Paulo Sousa apostava muito em Thiago Maia como primeiro volante, se revezando com Willian Arão, para não ter o elenco desgastando na longa temporada pela frente. Agora deve apelar para os jovens para não "estourar" o titular.