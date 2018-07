Thiago Maia vê Santos favorito contra Ponte para avançar à semifinal do Paulistão

O meia Thiago Maia apontou, nesta quarta-feira, o Santos como favorito contra a Ponte Preta, na próxima segunda, às 20 horas, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, no segundo jogo entre as equipes pelas quartas de final do Campeonato Paulista, apesar da derrota na primeira partida, em Campinas (SP), por 1 a 0.

"Sem dúvida (Santos é favorito). Em todo campeonato, entra para ser campeão. Não podemos ter dúvida. Temos que manter essa pegada e, se possível, não deixar a taça sair daqui", disse o jogador em entrevista coletiva, nesta quarta-feira, no CT Rei Pelé, em Santos.

Thiago Maia também não viu prejuízo para o time santista por disputar a vaga fora da Vila Belmiro. "Jogar na Vila a gente gosta muito, mas o Pacaembu é segunda casa. Jogamos da mesma forma lá. É importante a Vila, torcedores pedem, mas temos que respeitar o torcedor de São Paulo, que toda semana desce a serra... Então, podemos subir também. Temos resultados positivos lá e isso é o que importa", ponderou o meia.

O treino do grupo santista desta quarta-feira, no CT Rei Pelé, teve o retorno do lateral-esquerdo Zeca, após viagem para a Itália. Ele providenciou documentos com vistas a obter a dupla cidadania e o passaporte europeu. O atleta, em fase final de recuperação de um edema muscular na coxa direita, deverá estar à disposição do técnico Dorival Júnior para a partida que definirá um dos semifinalistas do Paulistão.