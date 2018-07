Thiago Martinelli não quer Vasco abatido por eliminação

"Não podemos cair na armadilha do primeiro turno. Depois da derrota para o Botafogo, caímos de produção e a equipe passou a jogar muito mal", lembrou nesta terça-feira o defensor, que viu o Vasco se classificar para as semifinais da Taça Rio no sufoco. "Procuramos fazer o melhor possível, mas por alguns detalhes fomos eliminados do campeonato", lamentou Martinelli.

Mas agora a história promete ser diferente. "Logo após o jogo (derrota para o Flamengo) nós já tínhamos isso em mente. Sabíamos que a cobrança era grande pela conquista do Carioca e será maior ainda pela Copa do Brasil, principalmente entre nós. Temos jogadores no elenco que querem vencer na carreira", afirmou o zagueiro.

E para mostrar que não se abateu pela eliminação no Estadual, o Vasco buscará um bom resultado nesta quarta-feira. Às 21h50, o time carioca encara o Corinthians-PR, em Curitiba, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo de volta será na semana que vem, em São Januário.