Thiago Martins elogia Novorizontino antes de quartas de final do Paulista

O Palmeiras iniciou a semana de trabalhos nesta terça-feira já ciente da agenda de compromissos das quartas de final do Campeonato Paulista, contra o Novorizontino, e em alerta pela qualidade do adversário. O zagueiro Thiago Martins elogiou em entrevista coletiva a campanha do próximo rival e afirmou que a distância de 400 km até a cidade do primeiro jogo será um obstáculo complicado.

"Nosso grupo era muito forte.O Novorizontino é um time muito bom, classificou com a terceira melhor campanha", elogiou o defensor. O adversário nas quartas de final só ficou atrás na campanha do Palmeiras e do Corinthians na pontuação geral. Curiosamente, no ano passado o enfrentamento nesta etapa foi o mesmo, com vitória alviverde tanto no jogo de ida como de volta.

No sábado os times se encontram pela primeira vez em Novo Horizonte. "São Paulo é grande, temos de nos adaptar. Vamos trabalhar para estar bem condicionado. Já fizeram a programação da viagem pensando no descanso e alimentação, não vai ter problema", comentou o jogador. A partida de volta está marcada para a noite de terça-feira, no Allianz Parque.

O alto nível dos times no grupo do Palmeiras fez o São Bento ficar em terceiro lugar e fora das quartas de final mesmo com 17 pontos ganhos, mesma quantidade conquistada pelo São Paulo, líder do grupo B, e Bragantino, segundo colocado na chave A.

Thiago Martins ainda cobrou do elenco a manutenção no mata-mata da postura demonstrada na fase de grupos. "Temos de continuar desempenhando um bom futebol para que quando chegar o dia do jogo a gente esteja preparado para dar o melhor dentro de campo e conseguir a classificação", disse.