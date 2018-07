Thiago Martins promete ajudar concorrente Mina no Palmeiras

O colombiano Yerry Mina deverá estrear pelo Palmeiras apenas na segunda quinzena de junho e a tendência é que chegue para ser titular. Assim, Thiago Martins é o favorito para perder a vaga. A ameaça de voltar para o banco de reservas não parece preocupar o jogador, que promete ajudar ao máximo o novo companheiro, quando ele passar a treinar com o grupo.

"É mais um jogador que chega para ajudar. Ele é um concorrente meu, mas veio para ajudar e por isso estamos juntos. No que ele precisar, vou ajudá-lo. Falo por mim e sei que todos do elenco vão ajudar na chegada dele ao Brasil", disse o defensor, que tem feito a dupla de zaga com Victor Hugo.

Mina assinou contrato de cinco anos com o Palmeiras, mas foi convocado para a Copa América. Com 21 anos, ele provavelmente também será chamado para a disputa da Olimpíada. Ou seja, Thiago Martins terá mais um tempo para mostrar serviço e tentar se manter na equipe.

"O Mina vai chegar e brigar por posição. O que importa é a consolidação da zaga em si, independentemente dos jogadores. Pode ser eu e Vitor Hugo, Dracena e Vitor Hugo ou Dracena e Roger Carvalho", comentou o zagueiro.