Volante Thiago Mendes prevê 2016 'espetacular' no São Paulo

O volante Thiago Mendes foi uma das melhores surpresas do São Paulo neste ano. Versátil, o jogador de 23 anos se destacou na marcação, ajudou na armação no meio-campo e até atuou como lateral ao longo do Brasileirão, em que disputou 35 das 38 partidas da equipe. Não por acaso se consolidou como titular da equipe.

Em um balanço de fim de ano, o volante agradeceu o reconhecimento dos treinadores que passaram pela equipe em 2015: Juan Carlos Osorio, Doriva e o interino Milton Cruz. "No começo da temporada não tive muitas oportunidades, mas trabalhei para conquistar o meu espaço no time titular. Felizmente consegui fazer o meu trabalho no São Paulo e ajudar os meus companheiros, porque sempre trabalhei para isso. É gratificante ter o trabalho reconhecido no final da temporada", afirma.

Após ganhar espaço no time, o volante revelado pelo Goiás quer brilhar em disputas decisivas e sonha com conquistas no próximo ano. "Espero que 2016 seja espetacular para o clube. Minha meta é conquistar títulos no São Paulo. E vou buscar isso com os meus companheiros no próximo ano, porque já estamos pensando em 2016", diz Thiago Mendes.

O grande objetivo na próxima temporada é, claro, a Copa Libertadores. "Chegaremos fortes na Libertadores, e é nisso que estou focado. Quero repetir a dose na próxima temporada e manter esta regularidade, porque foi assim que consegui me firmar e ajudar o São Paulo", comenta o jogador.