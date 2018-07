Thiago Mendes e Luiz Araújo marcam, mas Lille só empata e segue mal no Francês

O Lille segue em situação complicada no Campeonato Francês. Neste sábado, mesmo jogando em casa, a equipe do técnico argentino Marcelo Bielsa só empatou com o Troyes, por 2 a 2. Os gols do time foram marcados pelos brasileiros Thiago Mendes e Luiz Araújo, contratados neste ano do São Paulo.

O decepcionante resultado deixou o Lille na 16ª colocação com apenas seis pontos, os mesmos do Dijon, que está na zona de rebaixamento. Já o Troyes chegou aos 12 pontos e está em 11º.

A difícil situação do Lille ficou pior logo aos três minutos, quando Stephane Darbion abriu o placar para o time visitante. Mas o empate sairia ainda no primeiro tempo, aos 12, com Luiz Araújo. E a virada chegaria aos 29 da etapa final, com Thiago Mendes.

Pouco depois o volante foi substituído pelo brasileiro Thiago Maia, também contratado recentemente, do Santos. E, quando o placar do duelo parecia sacramentado, Edgar Ié cometeu pênalti nos acréscimos, foi expulso e Adama Niane assegurou o empate.

Em outra partida disputada neste sábado, o Saint-Étienne aproveitou o mando de campo, derrotou o Metz de virada, por 3 a 1, e assumiu a terceira colocação com 17 pontos. Vincent Pajot, Cafu, contra, e Habib Maiga marcaram já no segundo tempo os gols da equipe da casa.