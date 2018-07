Thiago Mendes evita falar sobre possível saída e deixa nas mãos do São Paulo

A proposta do Lille pelo volante Thiago Mendes, recusada pelo São Paulo, ainda mexe com o jogador. A oferta de 7,5 milhões de euros do clube francês, que o time do Morumbi não aceitou para não perder mais um atleta após a saída do atacante Luiz Araújo, parecia vantajosa para o atleta, mas ele tentou evitar os comentários.

"Acho que só o presidente pode explicar isso. Tudo que chega, chega pra ele", afirmou Thiago Mendes. "Essa questão eu deixo para o presidente. Estou com a cabeça focada no São Paulo e no trabalho que estou fazendo para ajudar o time a sair dessa situação o mais rápido possível", continuou o volante.

Para o técnico Rogério Ceni, Thiago Mendes não está com a cabeça fora do São Paulo. O treinador acha que o jogador fez uma boa exibição diante do Fluminense no empate por 1 a 1, no último domingo, no Morumbi. "Não sei como está o caso do Thiago Mendes. Ele é um jogador muito profissional e teve uma ótima atuação. Não sei se fui mal interpretado, mas quando falei de uma forma geral dos jogadores que saíram, não me referi a ele", comentou.

Na semana passada, o diretor de futebol Vinicius Pinotti disse que o São Paulo não pode ter jogadores descontentes e que quem estava saindo era porque tinha pedido. Ele se referia especificamente ao zagueiro Maicon. Como a janela de transferências ainda vai durar algumas semanas, pode ser que o Lille volte à carga para contratar Thiago Mendes.