Thiago Mendes exalta ida ao São Paulo: 'Sou torcedor e estou feliz'

Novo reforço do São Paulo para a próxima temporada, o meia Thiago Mendes falou pela primeira vez como reforço do clube. Vindo do Goiás, onde se destacou no último Brasileirão, após uma batalha entre o time do Morumbi e o rival Palmeiras, o jogador não escondeu a felicidade pelo acordo e pela possibilidade de atuar com algumas das estrelas do elenco.

"Chegar ao São Paulo significa muito na minha carreira. Em 2014 fiz uma grande temporada no Goiás, recebi propostas de outros clubes, mas optei pelo São Paulo pela admiração que tenho pelo clube. Sou um torcedor do São Paulo e, por isso, estou muito feliz. O time sempre teve grandes jogadores, como o Rogério Ceni, o Luis Fabiano e o Kaká, que acabou de ir embora, então isso me motiva para iniciar a minha trajetória aqui", disse.

Nascido em São Luís, no Maranhão, Thiago Mendes garante que sempre foi torcedor são-paulino. O jogador de 22 anos afirmou que este carinho pelo clube foi essencial para que ele decidisse vestir a camisa do clube e revelou que teve a infância e a adolescência marcadas por algumas das conquistas são-paulinas nas décadas de 90 e 2000.

"Desde pequeno acompanhava o São Paulo pela televisão e torcia para o Rogério marcar os gols em cobranças de faltas. Eu ficava muito feliz com as conquistas da equipe, como o Mundial e o tricampeonato brasileiro, e poder participar disso hoje me deixa muito feliz", disse.

Thiago Mendes ainda fez questão de se apresentar e explicar seu estilo de jogo à torcida. "Gosto de jogar no meio de campo, de volante ou meia, e por isso estou à disposição do Muricy. Onde ele optar, estarei preparado para ajudar o time e mostrar o meu futebol."