Diretoria do São Paulo anuncia venda de Thiago Mendes ao Lille

O São Paulo resistiu às primeiras investidas, mas acabou vendendo o volante Thiago Mendes para o Lille, da França. O negócio foi concluído nesta sexta-feira por 9 milhões de euros (cerca de R$ 34 milhões). Resta apenas a assinatura do contrato. Oitenta por cento dos direitos econômicos pertencem ao clube e 20% a um grupo de empresários e o time do Goiás.

A diretoria do clube confirmou a negociação, mas revelou que era contrária à saída do jogador. "Não está assinado, mas está fechado por e-mail e conversas telefônicas. Recebemos proposta há três semanas, nunca foi a intenção de negociá-lo, que fazia parte do nosso projeto esportivo. Mas foi desejo do Thiago ir com o desejo de fazer o seu projeto de vida. Queremos contar com os atletas que estão com a cabeça aqui", disse o diretor de futebol do São Paulo, Vinícius Pinotti.

Lille estava interessado em Thiago Mendes desde o começo de junho, quando conseguiu contratar o atacante Luiz Araújo. Inicialmente, o clube francês ofereceu 7,5 milhões de euros (R$ 28, 2 milhões), valor que foi negado pelo clube paulista. Além do aumento da oferta, um telefonema do técnico Marcelo Bielsa, que dirige o clube francês, foi decisivo para convencer o jogador.

"Foi uma escolha minha. O Leco (presidente) e o Pinotti (diretor de futebol) fizeram de tudo para a minha permanência. Tive todo o apoio deles e do Rogério, mas queria jogar na Europa. Agradeço ao São Paulo e por todos que sempre me ajudaram nesses três anos de casa", disse Thiago Mendes em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira, no CT.

O jogador afirmou que a fase ruim não pesou em sua decisão. O São Paulo não vence há cinco rodadas no Campeonato Brasileiro. "Em momento nenhum, pesou a fase do São Paulo. Nenhum jogador gostaria de estar nessa situação. O São Paulo é grande e vai se recuperar, o Rogério está fazendo um grande trabalho e logo o São Paulo vai brigar na parte de cima", afirmou o titular da equipe de Rogério Ceni que disputou 26 partidas e marcou cinco gols pelo São Paulo.

Nesta semana, o zagueiro Maicon foi vendido ao Galatasaray, da Turquia. Somente em 2017, o São Paulo negociou David Neres, Augusto Galvan, Lyanco, Luiz Araújo, Maicon e agora Thiago Mendes.

Por outro lado, chegaram ao Morumbi nomes como o volante Petros (Betis), o meia Maicosuel (Atlético-MG), o zagueiro Robert Arboleda (Universidad Católica do Equador) e o meia Jonathan Gómez, (Independiente Santa Fe, da Colômbia). O clube negocia o empréstimo do volante Matheus Jesus, que acertou com o Estoril, de Portugal, nesta semana.