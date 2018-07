Thiago Mendes não tem lesão grave, mas está fora do clássico com o Palmeiras

A lesão do volante Thiago Mendes não é tão preocupante quanto poderia ser e tudo indica que dentro de duas semanas ele estará de volta ao time do São Paulo. O jogador se machucou no segundo tempo da partida contra o Avaí, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, e tinha muitas dores no joelho direito.

Ao final do jogo, o técnico Rogério Ceni explicou que o prório atleta manifestou que sentiu um estalo na hora da lesão. Só que os exames feitos nesta terça-feira mostraram que ele sofreu um pequeno edema no ligamento colateral medial do joelho direito e não precisará de cirurgia.

Apesar do quadro favorável, ele não terá condições de enfrentar o Palmeiras no próximo sábado, pelo Brasileirão. Ceni terá de mexer na equipe e já avisou que não conta com um jogador suplente que tenha as mesmas características de seu titular. Para piorar, o volante Araruna ainda se recupera de lesão.

"O Araruna está voltando essa semana e é pouco provável que tenha condições de jogar contra o Palmeiras, é uma coisa que não depende da gente. E o Wellington Nem deve retornar na próxima semana, estamos no final da recuperação dele, tem de fazer avaliação ainda", explicou o médico José Sanchez.