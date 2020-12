Thiago Mendes pede desculpas a Neymar após falta dura no Campeonato Francês

Autor da dura falta sofrida por Neymar no domingo, o volante brasileiro Thiago Mendes pediu desculpas nesta segunda-feira pela entrada forte, no duelo entre Paris Saint-Germain e Lyon, em rodada do Campeonato Francês. O atacante deixou o gramado de maca e virou motivo de preocupação para o PSG.

"Boa noite, pessoal, gravando esse vídeo para pedir desculpas ao Neymar. Espero que ele esteja bem. Em hipótese nenhuma eu tive a intenção de machucá-lo. Sabemos que Neymar é um dos melhores jogadores do mundo. E, assim como o povo brasileiro, também admiro o futebol dele e espero que nada de grave tenha acontecido. Que ele possa se recuperar rapidamente e possa trazer alegria ao torcedor. Aqui fica mais uma vez os meus sinceros pedidos de desculpas", disse o volante, que tem passagem pelo São Paulo.

A falta aconteceu aos 50 minutos do segundo tempo. Thiago Mendes acertou uma "tesoura" em Neymar, que ficou caído no gramado sentindo muitas dores e pediu atendimento médico. Depois dos primeiros socorros, saiu de maca chorando. O tornozelo esquerdo do jogador do Paris Saint-Germain ficou preso na "tesoura" dada pelo compatriota.

O volante do Lyon recebeu inicialmente o cartão amarelo. Mas o árbitro Benoit Bastien foi chamado para rever o lance no monitor de vídeo e, após consultar o VAR, rapidamente decidiu mudar a sua decisão e expulsou o atleta brasileiro.

Neymar passará por exames nesta segunda-feira. De acordo com informações iniciais da imprensa francesa, não houve fratura no tornozelo esquerdo, mas apenas uma entorse. O clube de Paris ainda não se manifestou sobre os exames do atacante brasileiro.