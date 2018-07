Thiago Mendes revela admiração por Rogério Ceni

Um dos capítulos da crescente rivalidade entre as diretorias de São Paulo e Palmeiras foi a disputa pelo meia Thiago Mendes. Destaque do Goiás, ele era pretendido pelos dois vizinhos de CT e acabou escolhendo jogar pela equipe tricolor. O motivo, conforme revelou ao site oficial do clube quando foi anunciado, é ser um torcedor são-paulino.

Nesta quarta-feira, o jogador foi apresentado oficialmente no CT da Barra Funda e falou da admiração que nutre pelo principal ídolo tricolor, Rogério Ceni, que decidiu prorrogar em mais um semestre, pelo menos, a sua carreira.

"O Rogério Ceni sempre foi um ótimo goleiro e, por isso, sempre acompanhei a sua carreira. E optei pelo São Paulo também por ser o último ano dele, porque quero fazer parte disso. Ainda não falamos sobre isso, mas ele é gente boa demais. Está me mostrando o clube e estou muito feliz com a oportunidade de conviver com ele no dia a dia", revelou Thiago Mendes, que vai usar a camisa 23 no São Paulo.

O meia contou que lembra com carinho da emoção que viveu graças a Ceni, na conquista do tricampeonato mundial, em 2005. "O título que eu mais me recordo é o Mundial, quando o São Paulo venceu o Liverpool. A recordação é do Rogério Ceni na defesa do Gerrard, na cobrança da falta. Aquele lance ficou marcado."

"No decorrer do ano, vou mostrar o carinho que tenho por ele. Estava muito nervoso quando nos encontramos a primeira vez. Ele me cumprimentou e deu as boas-vindas", completou o jogador, de 22 anos.