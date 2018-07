Thiago Monteiro embala em Hamburgo, bate Verdasco e avança às quartas de final

O tenista brasileiro Thiago Monteiro está passando por uma semana de altos e baixos em Hamburgo. Depois de cair na última rodada do qualifying e entrar na chave principal como "lucky loser", o cearense tem surpreendido a todos no ATP 500 disputado em quadras de saibro na Alemanha. Um dia depois de bater o francês Gilles Simon, ex-número 6 do mundo, na primeira rodada, o 146.º do mundo derrotou de virada o experiente espanhol Fernando Verdasco por 2 sets a 1 - com parciais de 3/6, 6/2 e 7/5 - para avançar às quartas de final.

Com a vitória sobre o cabeça de chave número 8 em Hamburgo - Fernando Verdasco é o 33.º do ranking -, Thiago Monteiro terá agora pela frente o vencedor da partida entre o convidado alemão Rudolf Molleker e o eslovaco Jozef Kovalik, que acontecerá ainda nesta quarta-feira, garantindo a volta ao Top 100 com um novo triunfo.

Esta foi a sétima vitória na carreira profissional de Thiago Monteiro, que é o número 1 do Brasil, contra um tenista Top 50 da ATP. Com o resultado no saibro alemão, o cearense dará um salto de quase 30 colocações no ranking, se aproximando dos 120 primeiros.

No duelo entre dois tenistas canhotos, Thiago Monteiro colocou menos primeiras bolas em quadra do que Fernando Verdasco (62% a 74%), mas deu o troco no aproveitamento com o primeiro serviço, vencendo 70% dos pontos, enquanto que o rival espanhol ficou logo atrás com 69%. A diferença veio mesmo com o segundo saque, em que o cearense foi bem superior (68% a 30%).