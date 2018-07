Thiago Motta descarta possível saída da Inter de Milão O volante brasileiro naturalizado italiano Thiago Motta tratou de acabar com os rumores sobre uma possível saída da Inter de Milão. A imprensa europeia estava noticiando a existência de uma negociação com o Paris Saint-Germain - a proposta francesa seria de 8 milhões de euros -, mas o jogador já avisou que ficará no clube da Itália.