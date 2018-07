Thiago Motta passa por cirurgia no joelho e desfalca o PSG

O volante Thiago Motta vai desfalcar o Paris Saint-Germain pelas próximas partidas. Nesta quinta-feira, a diretoria do clube confirmou que o jogador brasileiro, naturalizado italiano, vai passar por artroscopia no joelho direito.

Segundo o clube francês, o jogador reclamava de dores no local desde a partida contra o Montpellier, no dia 23 de setembro, em rodada do Campeonato Francês. "A persistência da dor, apesar da postura conservadora dos médicos, justifica a operação neste momento da temporada", informou o PSG, em comunicado.

Thiago Motta chegou a participar do treino desta quinta, mas reclamava de dores. Ao fim da atividade, o clube decidiu pela operação. Não há informações sobre o tempo de recuperação do atleta, mas o volante não deve mais jogar neste ano.