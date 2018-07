Thiago Motta troca Inter pelo PSG

O PSG, que lidera o Campeonato Francês, não divulgou os detalhes da transferência. Thiago Motta será apresentado oficialmente no estádio Parc des Princes na quarta-feira.

O volante, que já disputou seis partidas pela seleção italiana, é o terceiro reforço do PSG na janela de transferência de janeiro -- todos eles brasileiros. Antes, o clube, que tem o ex-jogador do Brasil Leonardo como diretor esportivo, já tinha fechado com o lateral Maxwell, do Barcelona, e o zagueiro Alex, do Chelsea.

A Inter agiu rápido para substituir Thiago Motta e anunciou a contratação por empréstimo do meia Angelo Palombo, da Sampdoria.

A janela de transferência de janeiro do futebol europeu fecha às 21h (horário de Brasília) desta terça-feira.

(Reportagem de Julien Pretot)