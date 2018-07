Thiago Neves admite que forçou 3º cartão amarelo

"Foi bem pensado. Tinha conversado com o Ronaldo que seria melhor ficar fora, para enfrentar os outros times que são confrontos diretos. Com todo o respeito ao Ceará, mas os outros vão brigar pelo título. Jogo certo para ficar fora", disse Thiago, que garantiu que não fez nenhum acerto com o técnico Vanderlei Luxemburgo sobre o assunto. "Não tive nenhum papo com o Vanderlei. Acho que estamos fazendo a coisa certa", contou o meia.

Certo ou errado, fato é que tal atitude cria um sério problema para o treinador. Vale lembrar que os dois são cruciais para o esquema rubro-negro e quando desfalcaram o time em conjunto o time não passou de um 0 a 0 com o Macaé, pelo Estadual. Além disso, o Ceará foi o único time capaz de derrotar o Flamengo este ano, na Copa do Brasil.