Thiago Neves celebra no Cruzeiro: 'Um dos gols mais importantes da carreira'

Thiago Neves foi o herói da noite de quarta-feira ao marcar o gol da vitória do Cruzeiro, por 1 a 0, sobre o São Paulo, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o meia não mediu palavras para descrever a importância do tento que encerrou jejum de oito jogos sem triunfo dos mineiros na competição - quatro empates e quatro derrotas.

"Um dos gols mais importantes da minha carreira, assim como o da final da Copa do Brasil (2018) contra Corinthians. Foram os jogos que o Cruzeiro mais precisou de mim. Na comemoração não sabia o que fazer. É um alívio. Merecíamos a vitória", disse, na saída do gramado.

Thiago Neves estufou as redes aos 12 minutos do segundo tempo em um cabeceio após cruzamento de Marquinhos Gabriel. O resultado não tirou o Cruzeiro da zona de rebaixamento, mas, com 25 pontos, o clube mineiro ficou a um do primeiro adversário fora da zona da degola.

"Mais importante é ter conseguido a vitória. Sabíamos que precisávamos somar pontos. Procuramos a vitória, fizemos gol. Fico feliz de ver a torcida gritar meu nome, mas ganhamos só um jogo, temos uma pedreira no sábado (Corinthians, em São Paulo). Nossa luta vai continuar", completou o meia.

O capitão Henrique também valorizou a luta dos jogadores cruzeirenses. O meio-campista elogiou a postura dos companheiros na vitória ante o São Paulo e também nos compromissos anteriores pelo Brasileirão.

"É desta forma que vamos sair desta situação. Juntos, unidos. A equipe já merecia uma vitória antes pela entrega e dedicação. Hoje a vitória veio para mostrar que estamos lutando, trabalhando para tirar o Cruzeiro desta situação. Estamos unidos, focados no objetivo. A dificuldade é grande, mas unidos vamos tirar o time desta situação", ponderou Henrique.