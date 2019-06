Thiago Neves comemora 'noite brilhante' em classificação do Cruzeiro

Dois gols no tempo normal e um que garantiu a classificação nos pênaltis para as quartas de final da Copa do Brasil. Esta foi a noite de quarta-feira do experiente meia Thiago Neves. Não por acaso, ele falou em "noite brilhante" após a vitória do atual campeão Cruzeiro, por 3 a 1, sobre o Fluminense nas penalidades máximas. Mineiros e cariocas empataram por 2 a 2 no tempo normal no Mineirão, em Belo Horizonte.

"É neste momento que o jogador importante te que aparecer. Fui feliz. Tive uma noite brilhante. Pude ajudar, ajudar meus companheiros. Pude fazer bem", disse o jogador após a partida.

Thiago Neves, no entanto, manteve os pés no chão e revelou o alívio que ele e seus companheiros sentiram após a vitória e a classificação em meio ao turbulento momento vivido pelo time do técnico Mano Menezes.

"Só passamos das oitavas para as quartas. Não ganhamos nada. Tem que continuar. É um alívio muito grande, por tudo o que vem acontecendo no Cruzeiro. Eu particularmente tiro um peso muito grande. Fico feliz por ter ajudado o clube a passar", completou.

O volante e capitão Henrique fez uma autocrítica, mas também comemorou o resultado que manteve o Cruzeiro na briga pelo inédito tricampeonato. O maior vencedor da Copa do Brasil conhecerá seu adversário na segunda-feira, em sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

"A gente vem fazendo de tudo para melhorar no aspecto dentro de campo. O Cruzeiro sempre foi time grande, de brigar nas competições. Deixamos escapar um pouquinho, mas tivemos uns dias bons de trabalho. Observamos o que tínhamos que melhorar. Hoje revertemos uma situação, tivemos força, capacidade, colhão e revertemos o placar. A equipe está de parabéns por tudo que fez, por tudo que almeja", disse o volante.