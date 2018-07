Thiago Neves destaca importância do aspecto físico para Cruzeiro superar maratona

Pensando no duelo que valerá uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, contra o São Paulo, na próxima quarta-feira, o meia Thiago Neves, do Cruzeiro, enfatizou a importância da recuperação rápida do elenco, após uma semana desgastante. Nos últimos quatro dias, o time mineiro teve se envolveu em dois confrontos difíceis - vitória sobre os paulistas por 2 a 0 e empate diante do América pelas semifinais do Campeonato Mineiro.

"É o dia que a gente faz uma boa recuperação, precisamos disso também, uma piscina, uma banheira de gelo, perna para cima, para chegar na quarta-feira inteiros e buscar a classificação na Copa do Brasil diante do São Paulo, no Mineirão", projetou o meia.

Thiago Neves entende que o time cometeu algumas falhas, especialmente contra o rival mineiro, mas acredita que esses dois dias de preparação antes do jogo decisivo contra o São Paulo serão suficientes para acertar o time.

"Sempre estamos conversando para arrumar as coisas dentro de campo, a conversa sempre é válida. Estamos atentos aos erros cometidos na partida contra o América-MG e também contra o São Paulo, na última semana. O Mano vai conversar com a gente e temos certeza que vamos chegar concentrados ao jogo contra o São Paulo e também no próximo fim de semana, pelo Campeonato Mineiro", avaliou.

O grupo cruzeirense treinou na manhã desta segunda-feira na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte. Os titulares diante do América participaram de atividades regenerativas. Os demais atletas fizeram trabalhos dentro de campo com a comissão técnica.