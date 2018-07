Thiago Neves diz que ainda não se vê como titular do Flu

"Entrei, me movimentei e fiz o que o Abel me pediu. Vou melhorar a cada treino, mas ainda não penso em ser titular", comentou o meia, modesto, que viu suas chances aumentarem com a expulsão de Wagner na noite de terça-feira.

A boa atuação diante do Arsenal de Sarandi garantiu elogios do técnico Abel Braga. "Gostei muito da movimentação do Thiago Neves. Ele é um grande jogador. Deu para sentir isso em poucos minutos. É um meia que aparece bem nas costas dos volantes. Vamos ver agora o que podemos fazer no clássico", comentou Abel, já projetando mudanças no time para o jogo contra o Vasco, no domingo, pelo Campeonato Carioca.