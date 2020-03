Thiago Neves e Diego Souza decidem e Grêmio vence São Luiz de virada no Gaúcho

O Grêmio precisou de dois dos seus jogadores mais experientes para triunfar neste domingo. Depois de sair perdendo por 2 a 0, o time tricolor contou com o protagonismo de Thiago Neves e Diego Souza para derrotar o São Luiz por 3 a 2, em casa, em duelo da terceira rodada do Campeonato Gaúcho.

O resultado positivo mantém os 100% de aproveitamento do Grêmio no segundo turno. São nove pontos somados e a liderança assegurada do Grupo B. Já o São Luiz amargou o seu terceiro revés seguido e é o vice-lanterna do Grupo A.

Os jogadores gremistas e o técnico Renato Gaúcho entraram em campo de máscaras em protesto à realização da partida diante da pandemia do novo coronavírus. O duelo foi disputado com os portões da arena em Porto Alegre fechados. Há a expectativa de que o Campeonato Gaúcho e outros estaduais sejam paralisados a fim de evitar a propagação da Covid-19. Além do Grêmio, outros clubes e jogadores já se manifestaram a favor dessa decisão.

O triunfo do Grêmio foi construído a partir da qualidade técnica de seus jogadores e, também, do desgaste físico do São Luiz, que não conseguiu manter o ritmo imposto no primeiro tempo e, na etapa final, foi incapaz de segurar os comandados de Renato Gaúcho.

Na primeira etapa, os visitantes foram quase perfeitos. Abriram o placar em gol relâmpago, aos 30 segundos, com Michel, e ampliaram o marcador aos 18, com Jean Carlo, pegando rebote da própria finalização.

O time de Ijuí sustentou o placar até o Grêmio resolver acelerar o jogo e calibrar o pé. Depois de perder alguns gols e marcar um que não valeu por conta da posição de impedimento de Cortez, a equipe mandante diminuiu no último lance da etapa inicial com Paulo Miranda, de cabeça, aproveitando cruzamento de Everton.

Nos últimos 45 minutos, o Grêmio foi premiado pela insistência e agressividade. Aos 19, Thiago Neves recebeu cruzamento da direita de Thaciano e desviou para as redes para marcar seu primeiro gol com a camisa gremista.

Depois do empate, Renato Gaúcho colocou Diego Souza em campo. Contratado para ser a referência do ataque do time tricolor nesta temporada, o veterano atacante marcou aos 35 e garantiu o triunfo em casa. No lance, ele pegou o rebote de uma falta que ele mesmo cobrou na barreira e acertou bonito chute de esquerda no canto direito do goleiro.

O Grêmio teria compromisso pela Copa Libertadores no meio da semana, mas com o torneio suspenso pela Conmebol em razão da pandemia do novo coronavírus, o próximo desafio do time tricolor é o Gre-Nal, pela quarta rodada do segundo turno do Campeonato Gaúcho. O clássico está marcado para o próximo sábado, às 19 horas, no Beira-Rio. No domingo, às 17 horas, o São Luiz encara o São José, em casa, no 19 de Outubro.