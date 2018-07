Thiago Neves e Lucas têm embarque para os Estados Unidos adiado

RIO - Os meias Thiago Neves e Lucas tiveram problemas com seus passaportes na manhã desta segunda-feira e adiaram a viagem para os Estados Unidos, onde se juntarão à seleção brasileira para o amistoso com a Colômbia, na quarta.

Os dois embarcariam nesta manhã após entrarem em campo na tarde de domingo, em rodada do Brasileirão. Thiago Neves se sagrou campeão brasileiro pelo Fluminense, enquanto o São Paulo, de Lucas, foi derrotado pelo Grêmio.

Por conta do problema com o passaporte, eles tiveram a viagem adiada para esta noite. Assim, vão se juntar à delegação brasileira na manhã de terça-feira. A partida, a ser disputada em New Jersey, está marcada para às 22h30 de quarta (horário de Brasília).

Será o penúltimo jogo da seleção brasileira neste ano. Na próxima semana, no dia 21, o time de Mano Menezes vai enfrentar a Argentina, na segunda partida do Superclássico das Américas. O jogo, marcado inicialmente para o dia 3 de outubro, havia sido adiado por causa da falta de iluminação na cidade de Resistencia, na Argentina.

Por decisão da Conmebol, a partida será realizada na próxima quarta-feira, no tradicional estádio La Bombonera, em Buenos Aires.