Thiago Neves espera Ceará 'relaxado' após título Apesar da derrota no jogo de ida, no Engenhão, o meia Thiago Neves está confiante para a partida da volta contra o Ceará, nesta quarta-feira, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Para o jogador do Flamengo, o rival deverá jogar mais "relaxado" após se sagrar campeão estadual no domingo.