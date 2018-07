Thiago Neves fica fora de coletivo do Fluminense O meia Thiago Neves não participou do coletivo comandado nesta quarta-feira pelo técnico do Fluminense, Abel Braga, na Escola de Educação Física do Exército, na Urca (zona sul do Rio de Janeiro). O atleta recém-contratado continuou sua pré-temporada particular nas Laranjeiras.