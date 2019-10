Thiago Neves lamenta desatenção do Cruzeiro e valoriza ponto conquistado em casa

O Cruzeiro vai terminar mais uma rodada na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o time mineiro perdeu uma boa oportunidade de deixar a degola ao ficar no empate por 1 a 1 contra o Fortaleza, no Mineirão. A equipe celeste até saiu na frente, mas permitiu o empate do adversário logo em seguida.

A falta de atenção foi um dos pontos lamentados pelo meia Thiago Neves. "Foi uma desatenção, um erro de posicionamento ali que acabou deixando eles marcarem. Nesses momentos tem que ter atenção, pelo ritmo que estávamos impondo é natural acabar relaxando. O time lutou, criou várias chances, mas não deu", comentou o meia, que ainda valorizou o ponto conquistado.

"Pela forma que a gente vem jogando, estamos jogando bem, num confronto decisivo, essas coisas acontecem. Acho que da forma que foi, é importante não ter perdido também", acrescentou o meia.

O Cruzeiro é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, com 29 pontos, apenas um atrás de Fluminense e Ceará, os dois primeiros fora. O time de Abel Braga volta a jogar na quinta-feira contra o Botafogo, às 21h30, no Engenhão, no Rio de Janeiro.