Thiago Neves promete esforço extra para ajudar Ronaldinho a brilhar

RIO - Contratado no início do ano como coadjuvante para Ronaldinho Gaúcho, Thiago Neves logo mostrou que tinha qualidade para ser a estrela principal do Flamengo. No Campeonato Carioca, foi o destaque da equipe, e acabou sendo eleito o melhor jogador da competição. Mesmo assim, o meia já avisou que não terá problemas em correr um pouco mais para fazer seu companheiro brilhar.

"Sempre procuro me dedicar para ajudar meus companheiros. Se um dia eu precisar correr para ajudar o Ronaldo a brilhar, vou fazer sem problema, pois sabemos que ele é um jogador que decide uma partida", disse Thiago Neves.

O entrosamento entre os dois, aliás, foi um dos trunfos do Flamengo na temporada até o momento. Apesar das críticas por parte da torcida, que reclamam da qualidade do futebol jogado pelo time, o clube conquistou o Campeonato Carioca e em 25 partidas no ano perdeu apenas uma vez - para o Ceará, na Copa do Brasil.

De acordo com Thiago Neves, a parceria com Ronaldinho pode trazer mais frutos já no Campeonato Brasileiro. "O Ronaldinho é um grande amigo e nos ajuda muito tanto dentro, como fora de campo. Um jogador fundamental para o grupo. Ele é um jogador decisivo e tenho certeza de que vai nos ajudar ainda mais nesta temporada", afirmou.