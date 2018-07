Thiago Neves realiza primeiro treino com elenco do Fluminense

RIO - O meia Thiago Neves fez nesta segunda, nas Laranjeiras, o primeiro treino com os companheiros de Fluminense. Após trabalho à parte, pela manhã, o atleta foi integrado ao grupo, à tarde. Além do reforço, somente participaram da atividade os jogadores considerados titulares. A equipe reserva, que estreou com vitória pelo Campeonato Carioca, por 3 a 0, sobre o Friburguense, só se reapresenta na terça.

Também nesta segunda, o vice-presidente do clube, Sandro Lima, disse que o elenco está "fechado" para o primeiro semestre, "a menos que haja um problema de lesão". A afirmação do dirigente contraria os rumores de que o atacante Rafael Moura estaria sendo negociado com o futebol turco. "A princípio, não vai sair ninguém", disse Lima. O próximo compromisso da equipe pelo Carioca será no sábado, contra o Volta Redonda.