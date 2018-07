Thiago Neves rebate acusação de que Flu é beneficiado Às vésperas do jogo decisivo contra o Atlético Mineiro, neste domingo, em Belo Horizonte, o meia Thiago Neves rebateu os comentários sobre a arbitragem nos jogos do Fluminense e acusou o rival. "Ninguém diz que no jogo contra o Atlético Mineiro deram um impedimento errado do Fred. Nos jogos do Atlético estão sempre expulsando jogadores (do adversário) no primeiro tempo", disse o meia, que volta à equipe como titular depois dos amistosos com a seleção.