Thiago Neves revela que pretende estrear no sábado

RIO - A dez dias da estreia na Taça Libertadores, contra um adversário que ainda será definido, a competição sul-americana já está em pauta no Fluminense. Nesta segunda-feira, o meia Thiago Neves, principal reforço da equipe carioca para 2012, falou sobre a possibilidade de estar em campo na partida marcada para o dia 7 de fevereiro, no Rio. O rival sairá do duelo entre o argentino Arsenal e o peruano Sport Huancayo.

Para estar em condições de jogo na competição continental, Thiago pretende fazer sua reestreia com a camisa do Fluminense já nesta semana. São boas as chances de o meia atuar no sábado, diante do Duque de Caxias, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca.

"A cada treino estou melhorando. Hoje (segunda) o coletivo foi melhor que eu esperava, amanhã (terça) serão dois períodos, vamos ver se sábado fico pelo menos no banco. Se depender de mim jogo quarta-feira (contra o Boavista), mas não depende de mim. O Abel que vai ver", comentou Thiago Neves, que disse não ter pressa em estrear. "Estou procurando melhorar fisicamente e tecnicamente. O jogo da Libertadores é importante, claro, mas tenho que estar 100% para ajudar o time."

Thiago Neves sabe que estrear na Libertadores é diferente do que fazer seu primeiro jogo no ano contra um adversário mais fraco, pelo Carioca. "Muda pelo jogo que é a Libertadores, no Estadual dá para administrar um pouco mais. Nos treinos vou me esforçar para mostrar que tenho condições de jogar. Não posso forçar senão força o músculo que é algo que a gente não quer."

Com forte concorrência na equipe, que tem um dos melhores elencos do País, principalmente do meio-campo para frente, Thiago Neves sabe que talvez precise aceitar jogar no ataque para ter uma vaga de titular. "Eu jogo do meio para frente, onde ele me colocar eu estou preparado, não vou ter dificuldade, onde botar vou conseguir jogar", garantiu.