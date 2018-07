Thiago Neves treina e deve reforçar o Cruzeiro diante do Santos

Depois de dois dias de folga, o Cruzeiro se reapresentou nesta quarta-feira com uma importante novidade para o técnico Mano Menezes. Recuperado de um problema no joelho, o meia Thiago Neves trabalhou ao lado dos colegas e deve reforçar o time celeste diante do Santos no próximo domingo, na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Thiago está fora de combate já há duas semanas, graças a dores no joelho direito. De lá para cá, vinha realizando apenas trabalhos leves e sendo substituído por Alisson nas partidas do Cruzeiro. Resta saber se Mano vai recolocar o meia entre os titulares já diante do Santos ou o deixará como opção no banco de reservas.

Outro que voltou a treinar nesta quarta foi o meia Elber. Recuperado de um estiramento na coxa esquerda, o jogador trabalhou pela primeira vez ao lado dos companheiros depois de mais de três semanas. Por conta do longo período fora, ele pode ter o retorno mais lento e, assim, ficar fora da partida contra o Santos.

Diante do Sport, no empate por 1 a 1 do último domingo, o Cruzeiro já contou com a volta do volante Ariel Cabral. Uma lesão na região pélvica tirou o jogador de ação por mais de um mês, mas ele próprio fez questão de exaltar a rápida recuperação e o bom retorno no fim de semana.

"Estou bem, apenas com um pouco de falta de ritmo de jogo, mas com a bola nos pés está tudo bem, ajudando na marcação e depois o ataque. Acho que estou normal, me senti bem durante a última apresentação. Não tive problemas, e os companheiros me ajudaram bastante. Na última semana, fiz apenas três treinamentos e preciso de um pouco mais para ajustar algumas coisas. Estou bem fisicamente e creio que para a próxima partida não terei problemas", afirmou nesta quarta.

Em meio a tantos retornos, Mano não teve nesta quarta o zagueiro Dedé e o meia Rafinha, poupados. Já o lateral-direito Ezequiel e os meias Marcos Vinícius e Robinho seguem fora por problemas físicos e realizaram apenas trabalhos de recuperação.