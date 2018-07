Thiago Neves treina e deve reforçar o Flu domingo

O atacante Wellington Nem, que também desfalcou o Flu por conta de dores na perna, treinou normalmente. Ele deve ser relacionado para a semifinal da Taça Rio, no domingo, contra o Volta Redonda.

O meia Deco e o atacante Marcos Junior continuaram realizando a transição da fisioterapia para a preparação física. Já o atacante Fred segue no departamento médico do clube.

O técnico Abel Braga confirmou que o jovem lateral-direito Wallace vai ter a chance de disputar a Libertadores. Com a fratura no pé esquerdo do lateral Welligton Silva, o treinador confirmou a entrada de Wallace na lista de inscritos. Ele ainda tem direito a fazer outras duas mudanças. "Nesta semana vamos ver se há a necessidade de mais alguém", disse Braga.