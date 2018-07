Thiago Neves treina e deve reforçar o Fluminense

O meia retomou o trabalho com bola no domingo e, nesta segunda, participou com o restante do elenco das atividades táticas, o que, salvo um contratempo, garante sua participação na partida contra os venezuelanos.

O confronto pode garantir a classificação antecipada do Flu para as oitavas de final da Libertadores. Com nove pontos e na liderança do Grupo 4, o time de Abel Braga se classifica em caso de empate aliado a derrota do Arsenal de Sarandi para o Boca Juniors, que jogam mais cedo no mesmo dia.

A delegação embarca no início da tarde desta terça-feira, depois de treinamento pela manhã, nas Laranjeiras. A preocupação é com o desgaste das muitas conexões. Do Rio para São Paulo, para Caracas e de lá para Barinas.

"Vai ser complicado, de fato. Mas é assim mesmo. Vamos jogar no interior da Venezuela, mas o Boca também jogou, o Arsenal vai jogar e o Zamora também tem que sair de lá para jogar. Não adianta ficar reclamando", ponderou Abel.