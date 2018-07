Thiago Ribeiro celebra boa atuação na Vila em seu retorno ao Santos

Como já era de se esperar, o Santos venceu o 14.º dos 16 jogos que disputou na Vila Belmiro neste ano. O que ninguém imaginava é que Thiago Ribeiro voltasse tão bem, depois de passar quase dois meses e meio no departamento médico para se tratar de um estiramento no ligamento medial do joelho esquerdo. Atuando pelo lado direito, ele não teve sucesso nas poucas finalizações, mas deu as assistências para os gols de Gabriel e Diego Cardoso, na vitória por 3 a 0 contra a Chapecoense, neste sábado.

"A vitória foi importante para a nossa recuperação da derrota diante do Fluminense, em Volta Redonda. Estou feliz pelo que consegui fazer depois de dois meses parado. Não pensei que fosse aguentar tanto tempo (foi substituído aos 38 minutos do segundo tempo por Geuvânio). Não senti tanto a falta de ritmo", comemorou. "Conseguimos uma vitória sem sustos. Não fiz gol, mas dei assistências e procurou abrir espaços para os companheiros."

Oswaldo de Oliveira considerou fundamental o retorno de Thiago Ribeiro para a vitória tranquila do time diante da Chapecoense. "Thiago Ribeiro teve atuação preponderante. Ele é um jogador que no momento exato tem a frieza para servir o companheiro melhor colocado ou para finalizar", analisou o treinador. Para ele, a equipe conseguiu tornar fácil um jogo que era tido como difícil porque respeitou o adversário. "Além disso, analisamos bem o que se passou com o São Paulo contra eles."

Foi de Rildo o primeiro gol santista de atacante após o reinício do Campeonato Brasileiro, que ficou parado durante 45 dias durante a Copa do Mundo. Diante de Palmeiras e Fluminense, os jogadores de frente passaram em branco, mas neste sábado, logo aos 12 minutos do primeiro tempo, Rildo acabou com a pretensão da Chapecoense de se fechar na defesa e tentar a vitória no contra-ataque, expediente que deu certo no Morumbi, frente ao São Paulo. Ele recebeu passe de Gabriel e acertou um sem pulo de pé esquerdo indefensável no gol da equipe catarinense.

"Meu último gol tinha sido contra o Ituano (na decisão do título do Campeonato Paulista conquistado pelo clube do interior) e depois fiquei três meses tratando a contusão no tornozelo. É difícil voltar de lesão, mas a vontade de jogar é maior do que a dor. O gol veio em boa hora porque a cobrança é grande", disse.

Antes da partida, a diretoria santista homenageou Aranha com a entrega de uma placa por ter completado 100 jogos pelo clube. Ao atingir a marca, Aranha passou a ser o 15.º goleiro que mais vezes atuou pelo Santos. Com grandes atuações, como no segundo tempo deste sábado, quando impediu o gol da Chapecoense em inúmeros oportunidades após o Santos ter marcado pela segunda vez, ele já fez com que o torcedor santista esquecesse Rafael, vendido ao Napoli, da Itália, no ano passado.

"Futebol é momento e sabemos como funciona o coração do torcedor. Fui feliz no jogo de hoje (ontem), mas vou precisar ir bem também nos próximos para não ter problemas", afirmou Aranha. Oswaldo fez questão de cumprimentar publicamente o goleiro. "Parabéns ao Aranha. Não é qualquer jogador que atinge essa marca num grande clube como o Santos. O adversário mostrou qualidade no ataque, Aranha foi muito exigido e teve uma grande atuação", concluiu.